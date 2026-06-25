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meduza.io logomeduza
25 Iunie 2026, 15:44
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Franța a reținut din nou un petrolier al „flotei din umbră” a Rusiei

Forțele navale franceze au reținut petrolierul „Deliver”, care naviga pe lângă coasta Siciliei, încălcând dreptul maritim internațional, a declarat președintele Franței, Emmanuel Macron.

Franța a reținut din nou un petrolier al „flotei din umbră” a Rusiei.
Franța a reținut din nou un petrolier al „flotei din umbră” a Rusiei.

El a publicat un video în care se vede cum forțele speciale debarcă pe puntea unui petrolier dintr-un elicopter, scrie meduza.io.

Macron a menționat că aceasta este o nouă operațiune împotriva „flotei din umbră”, desfășurată la doar câteva zile după acțiuni similare ale Marii Britanii.

„Nu vom permite flotei din umbră să ocolească sancțiunile și să finanțeze războiul pe care îl poartă Rusia. Europa este hotărâtă”, a scris el.

De la începutul anului 2026, Franța a reținut deja de mai multe ori petroliere ale „flotei din umbră” rusești, care transportă petrol la un preț peste plafonul stabilit. Unul dintre primele a fost petrolierul „Grinch”, reținut în ianuarie. În martie a urmat petrolierul „Deyna” – după o lună i s-a permis să părăsească portul Marsilia. La 1 iunie, în Oceanul Atlantic, militarii francezi au reținut petrolierul „Tagor”, iar la mijlocul lunii iunie, Marea Britanie a reținut pentru prima dată un petrolier al „flotei din umbră” rusești care încerca să traverseze Canalul Mânecii.

Sursă
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