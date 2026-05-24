Franța a interzis intrarea în țară a ministrului israelian.

După cum a menționat ministrul de Externe al Franței, Jean-Noël Barrot, această decizie a fost luată din cauza „acțiunilor inacceptabile împotriva cetățenilor francezi și europeni” care se aflau pe navele flotei și au fost reținuți de militarii israelieni, transmite svoboda.org.

Barrot a subliniat că autoritățile franceze nu aprobă „acțiunile acestei flote, care nu aduc niciun efect util și suprasolicită serviciile diplomatice și consulare”

„Dar nu putem accepta ca cetățenii francezi să fie supuși unor astfel de amenințări, intimidări sau tratamente dure, cu atât mai mult din partea unui oficial de stat”, – a scris ministrul pe rețeaua socială X. Barrot a îndemnat Uniunea Europeană să impună, de asemenea, restricții împotriva lui Ben-Gvir.

Pe 20 mai, Itamar Ben-Gvir a publicat pe rețelele sociale un videoclip în care se vede cum oficialul flutură steagul Israelului în fața activiștilor care sunt în genunchi, aplecați înainte și cu capetele plecate spre pământ. În una dintre cadre, un agent de securitate îl doboară la pământ pe un activist care striga „Libertate pentru Palestina!”. În descrierea videoclipului din postarea lui Ben-Gvir se spune: „Așa întâmpinăm susținătorii terorismului”

După publicarea videoclipului, mai multe țări europene au convocat ambasadorii israelieni. Comisia Europeană a numit tratamentul activiștilor pro-palestinieni „complet inacceptabil”. Acțiunile lui Ben-Gvir au fost criticate și de premierul Israelului, Benjamin Netanyahu.

Flotila „Sumud” reprezintă o inițiativă civilă internațională, al cărei scop este să spargă blocada israeliană a Fâșiei Gaza pentru a livra ajutor umanitar.

Potrivit organizatorilor, flota a inclus peste 55 de nave cu activiști din diferite țări. Acțiunea actuală este organizată de fundația umanitară turcă IHH, care a participat la organizarea „Flotilei Libertății” în 2010. În total, au fost reținuți 430 de activiști din 39 de țări.

Autoritățile israeliene au declarat anterior de mai multe ori că vor opri încercările de a sparge blocada maritimă a Fâșiei Gaza, considerând astfel de acțiuni ca susținere a Hamas. Gruparea este recunoscută drept teroristă în SUA, Uniunea Europeană și Israel.