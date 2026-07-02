Franța a amendat cu un milion de euro proprietarul unui petrolier reținut al „flotei din umbră”.

Procuratura din Brest, Franța, a amendat proprietarul unui petrolier al „flotei din umbră” ruse Tagor (IMO: 9282481), reținut în Atlantic la sfârșitul lunii mai.

Proprietarului petrolierului, o companie din Insulele Marshall, i-a fost aplicată o amendă de un milion de euro. Într-un comunicat al procuraturii se afirmă că aceasta și-a recunoscut vina: nava a fost inițial reținută sub suspiciunea de folosire a unui pavilion fals, transmite theins.ru cu referire la ici.fr.

Nu este clar despre ce companie este vorba. În prezent, proprietarul petrolierului în baza de date a platformei Equasis este Zulu Ships Management, înregistrată în EAU. Ministerul de Finanțe al SUA, incluzând-o pe lista sancțiunilor, a asociat compania cu o rețea de firme a lui Mohammad Hussein Shamkhani, fiul amiralului iranian Ali Shamkhani, fost consilier al liderului suprem al țării. Compania a fost acuzată de transportul petrolului rusesc și iranian pentru a ocoli sancțiunile.

Procuratura din Brest a mai precizat că firma care deține petrolierul „s-a angajat să obțină cât mai curând un nou pavilion legal”. După achitarea amenzii, nava și echipajul își vor putea continua drumul, iar sechestrul administrativ va fi ridicat.

Petrolierul a fost reținut de autoritățile franceze în Atlantic în dimineața zilei de 31 mai. Din septembrie 2023, acesta a fost cel puțin al patrulea vas al „flotei din umbră” reținut de Franța.