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3 Iulie 2026, 07:18
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Francezii iau cu asalt magazinele pentru a cumpăra un aparat de aer condiționat înainte de valul de caniculă

Mai multe magazine Lidl din Franţa au fost luate cu asalt, după ce retailerul a anunţat că va scoate la vânzare aproximativ 200.000 de aparate de aer condiţionat, înaintea valului de căldură prognozat pentru weekend.

Colaj: stirileprotv.ro
Colaj: stirileprotv.ro

În faţa unui magazin dintr-un cartier nordic al Parisului, coada se întindea de-a lungul trotuarului încă de la ora 07:00 dimineaţa, cu două ore înainte de deschiderea magazinul, ajungând la aproximativ 200 de persoane, scrie stirileprotv.ro.

În general, mulţimea era bine dispusă, dar au izbucnit şi altercaţii între unii clienţi care încercau să se bage în faţă.

„Nu voi deschide magazinul până nu plecaţi!", a strigat o manageră, în timp ce clienţii o luau la întrebări. Un alt angajat a declarat pentru AFP că pentru acel magazin fuseseră livrate doar două aparate de aer condiţionat.

Lassana, care a refuzat să-şi dea numele de familie, a fost unul dintre cei doi norocoşi: a ajuns la magazin la ora 4:00 dimineaţa.

Fatou, în vârstă de 69 de ani, a fost mai puţin norocoasă: „Am ajuns aici la 6:30 dimineaţa. Au spus că sunt doar două aparate de aer condiţionat. Eu eram a treia. A fost o minciună", a exclamat ea, criticând politica de comunicare a retailerului.

Şi alţii din mulţime erau supăraţi pe Lidl, simţind că sunt „trataţi ca nişte animale".

În Sevran, o suburbie a Parisului, în faţa supermarketului Lidl s-a format şi o coadă lungă de vehicule care perturba traficul. 

„E o nebunie! Totul este blocat, tot centrul oraşului este blocat din cauza asta", a declarat pentru AFP Laurence Duchateau, un localnic în vârstă de 59 de ani.

Cozi lungi, goană în magazine, îmbrânceli: mai multe imagini video de pe reţelele sociale arată mulţimi de oameni care încearcă să cumpere ventilatoare şi aparate de aer condiţionat la preţuri de chilipir în alte magazine Lidl.

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