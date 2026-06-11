FRA: Creșterea prețurilor locuințelor împinge tot mai mulți europeni să ajungă fără adăpost

În raportul său anual, FRA menționează că, în ansamblu, în UE, între 2015 și 2024, prețurile locuințelor au crescut cu 53%, iar chiria în aceeași perioadă – cu aproape 17%, se arată în document, citând datele agenției statistice Eurostat, transmite euronews.com.

„Creșterea rapidă a prețurilor afectează multe persoane și familii: tot mai mulți oameni nu își pot permite să plătească pentru locuință și riscă să ajungă fără adăpost”, a declarat directoarea Agenției pentru Drepturi Fundamentale, Sirpa Rautio, în raport.

Peste două treimi dintre locuitorii UE dețin o locuință proprie; totuși, în rândul persoanelor cu venituri sub pragul riscului de sărăcie, mai puțin de jumătate dețin o locuință.

Potrivit raportului, printre cei mai afectați de creșterea costurilor locuințelor se numără tinerii din Europa.

„Tinerii și grupurile vulnerabile se confruntă cu dificultăți care le subminează accesul la dreptul fundamental la condiții decente de locuire, iar mulți sunt încă neprotejați împotriva evacuărilor”, a spus Rautio.

În același timp, conform datelor FRA, există semne de creștere a fenomenului lipsei adăpostului: Federația Europeană a Organizațiilor Naționale care Lucrează cu Persoanele Fără Adăpost (Feantsa) estimează că în 2025 aproape 1,3 milioane de persoane din UE vor fi fără locuință.

Agenția a reamintit că dreptul la condiții decente de locuire este consacrat în dreptul internațional al drepturilor omului și se aplică tuturor, inclusiv migranților, refugiaților și solicitanților de azil. Acordurile internaționale și europene obligă, de asemenea, guvernele să prevină lipsa adăpostului, să extindă accesul la locuințe accesibile și să protejeze oamenii împotriva discriminării în domeniul locativ.

În raportul său, FRA face apel la o abordare bazată pe drepturile omului în politica locativă, pentru a combate eficient lipsa adăpostului, a proteja oamenii de evacuările forțate și a asigura garanții pentru cei aflați în situații vulnerabile, avertizând că instabilitatea tot mai mare a pieței locuințelor lasă tot mai mulți oameni în pericol de a ajunge pe stradă.

Potrivit lui Rautio, UE este tot mai mult pusă la încercare în ceea ce privește respectarea principiilor statului de drept și a drepturilor fundamentale în condițiile unei instabilități geopolitice intense și a amenințărilor la adresa securității.

„Contextul internațional imprevizibil și războaiele în curs de desfășurare se reflectă și în situația din interiorul țărilor – inclusiv în sentimentul de securitate și bunăstare al oamenilor”, a adăugat ea.

Raportul acoperă toate cele 27 de state membre ale UE, precum și Albania, Macedonia de Nord și Serbia.