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kommersant.ru logokommersant
17 Iunie 2026, 12:45
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Fostul prezentator al emisiunii Top Gear, Jeremy Clarkson, a fost diagnosticat cu cancer

Prezentatorul britanic de televiziune și fondatorul platformei Only Farmers, Jeremy Clarkson, a anunțat că a fost diagnosticat cu cancer.

Fostul prezentator al emisiunii Top Gear, Jeremy Clarkson, a fost diagnosticat cu cancer.
Fostul prezentator al emisiunii Top Gear, Jeremy Clarkson, a fost diagnosticat cu cancer.

Despre boală a povestit în cadrul emisiunii „Ferma lui Clarkson” (Clarkson's Farm). Puțin mai devreme, prezentatorul a avertizat fanii pe rețelele sociale că ultimele episoade ale emisiunii vor fi „dificil de urmărit”, semnalează Sky News.

În cadrul emisiunii, Clarkson le-a dezvăluit colegilor săi diagnosticul, precizând că a aflat despre boală în luna mai. El nu a oferit detalii despre afecțiune, dar a descris forma de cancer drept „agresivă”, menționând că aceasta a fost depistată într-un stadiu incipient. Ulterior, prezentatorul a apărut într-un spital, unde a declarat că „unele tratamente nu au decurs conform așteptărilor”.

„Dacă totul va decurge cu succes, ne revedem în sezonul șase. Dacă nu, atunci nu ne vom mai vedea. La revedere tuturor”, a declarat Jeremy Clarkson.

În urmă cu doi ani, prezentatorul TV a fost supus unei intervenții chirurgicale pe cord.

Jeremy Clarkson este cunoscut mai ales ca prezentator al emisiunii britanice de referință despre automobile „Top Gear”, pe care a moderat-o între 1988 și 2015, alături de Richard Hammond și James May. Ulterior, a prezentat „The Grand Tour” (2016–2024), iar în 2021 a lansat serialul documentar „Clarkson's Farm”. De-a lungul carierei, a semnat articole pentru publicații precum The Sun și The Sunday Times și a publicat mai multe cărți dedicate automobilismului.

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