Fostul președinte al Coreei de Sud riscă din nou pedeapsa cu moartea.

Procuratura Republicii Coreea a cerut din nou pedeapsa maximă pentru fostul președinte Yoon Suk Yeol, în cadrul ședinței de la Curtea Superioară din Seul.

El este acuzat de organizarea unei rebeliuni pe care a încercat să o pună în aplicare prin introducerea stării de urgență în țară în 2024, transmite en.yna.co.kr.

Noua cerere coincide cu solicitarea anterioară a procuraturii, făcută în instanța de primă instanță în februarie anul acesta. Atunci fostul președinte a fost condamnat la închisoare pe viață. Procurorii au cerut pedeapsa cu moartea, considerând că închisoarea pe viață este prea blândă.

Pe lângă cazul rebeliunii, Yoon Suk Yeol este implicat în mai multe alte procese. La începutul acestei luni, tribunalul districtual din Seul l-a condamnat la 30 de ani de închisoare pentru trimiterea unui UAV în Coreea de Nord cu scopul de a crea un pretext pentru introducerea stării de urgență în 2024. În cadrul ședinței de astăzi, Ărocuratura a cerut, de asemenea, pedeapsa pe viață pentru fostul ministru al Apărării Kim Young-hyun, care anterior fusese condamnat la 30 de ani pentru participare la rebeliune.