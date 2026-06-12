Fostul președinte al Coreei de Sud, condamnat la încă 30 de ani de închisoare.

Curtea Districtuală Centrală din Seul l-a condamnat vineri, 12 iunie, pe fostul președinte al Coreei de Sud, Yoon Suk Yeol, la 30 de ani de închisoare în dosarul privind trimiterea de drone către Coreea de Nord. Potrivit agenției sud-coreene Yonhap, fostul șef de stat în vârstă de 65 de ani a fost găsit vinovat de ajutor acordat inamicului și abuz de putere, scrie dw.com.

Conform rechizitoriului, Yoon Suk Yeol a ordonat în octombrie 2024 trimiterea de drone de luptă în spațiul aerian al Phenianului. Procuratura susține că acest lucru a fost făcut pentru a crea un pretext pentru instaurarea stării de război în țară. Fostul șef de stat neagă acuzațiile.

Încercarea lui Yoon Suk Yeol de a institui starea de război în Coreea de Sud

Încercarea fostului președinte de a institui starea de război în Coreea de Sud în decembrie 2024 a eșuat din cauza opoziției parlamentului. Incidentul a dus la suspendarea lui Yoon Suk Yeol din funcție și a divizat profund societatea sud-coreeană.

În total, în legătură cu tentativa de instaurare a stării de război în țară, au fost deschise opt dosare penale împotriva fostului președinte. În februarie 2026, Curtea Districtuală Centrală din Seul l-a condamnat pe Yoon Suk Yeol la închisoare pe viață, acuzându-l de abuz de putere și instigare la rebeliune. Procuratura ceruse pedeapsa cu moartea pentru el. Yoon Suk Yeol a contestat sentință.