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eurointegration.com.ua logoeurointegration
22 Iunie 2026, 16:35
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Fostul ministru spaniol al Transporturilor, din partidul lui Sanchez, condamnat la 24 de ani de închisoare

Curtea Supremă a Spaniei l-a condamnat pe fostul ministru al Transporturilor, Jose Luis Abalos, la 24 de ani de închisoare pentru corupție.

Fostul ministru spaniol al Transporturilor, din partidul lui Sanchez, condamnat la 24 de ani de închisoare.
Fostul ministru spaniol al Transporturilor, din partidul lui Sanchez, condamnat la 24 de ani de închisoare.

Aceasta este prima sentință într-o serie de scandaluri care au afectat Partidul Socialist al premierului Pedro Sanchez.

Fostul lider al socialiștilor, Abalos, a fost condamnat pentru constituirea unui grup infracțional, luare de mită, delapidare și trafic de influență, în legătură cu trucarea contractelor publice pentru furnizarea de produse medicale, inclusiv măști de protecție, în perioada pandemiei de COVID-19, când conducea Ministerul Transporturilor, relatează  eurointegration.com.ua cu referire la efe.com.

Asistentul său, Koldo Garcia, a fost condamnat la 19 ani de închisoare.

Al treilea inculpat în acest caz, omul de afaceri Victor de Aldama, a fost condamnat la patru ani și jumătate de închisoare, însă instanța a suspendat condiționat pedeapsa ca recunoaștere a colaborării sale în dezvăluirea schemei.

Acest proces face parte dintr-o serie de cazuri de corupție legate de anturajul premierului Spaniei, Pedro Sanchez.

În legătură cu condamnarea lui Abalos, liderul opoziției, Partidul Popular, Alberto Nuñez Feijóo, a cerut ca Sanchez să își asume „responsabilități politice” și să demisioneze.

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