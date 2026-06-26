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26 Iunie 2026, 13:14
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Fosta primă doamnă a Coreei de Sud, condamnată la șapte ani de închisoare pentru corupție

Tribunalul Districtual Central din Seul a condamnat fosta primă doamnă a Coreei de Sud, Kim Gun-hee, la șapte ani de închisoare pentru corupție.

Fosta primă doamnă a Coreei de Sud, condamnată la șapte ani de închisoare pentru corupție.
Fosta primă doamnă a Coreei de Sud, condamnată la șapte ani de închisoare pentru corupție.

Despre acest lucru a scris agenția „Ryonhap”. Ea a fost găsită vinovată că a acceptat cadouri scumpe în schimbul ajutorului la numirea în funcții publice și a preferințelor pentru afaceri. 

În aprilie, Kim Gun-hee a fost deja condamnată la patru ani de închisoare într-un alt dosar pentru manipularea acțiunilor și luare de mită.

În februarie, soțul doamnei Kim, fostul președinte Yun Sok Yol, a fost condamnat la închisoare pe viață pentru instaurarea nejustificată a stării de urgență militară în 2024, calificată drept tentativă de rebeliune. La 25 iunie, procuratura, care inițial ceruse pedeapsa maximă pentru fostul președinte, a solicitat din nou condamnarea acestuia la pedeapsa cu moartea.

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