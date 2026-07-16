Forțele ruse au lovit Kievul cu rachete și Harkovul cu drone: Sunt victime.

Forțele rusești au lansat un atac combinat asupra Ucrainei. Kievul a fost vizat de rachete balistice, iar Harkov a fost atacat cu drone. Primarul Kievului a raportat morți și răniți.

Forțele ruse au atacat în noaptea de miercuri spre joi, 16 iulie, capitala Ucrainei cu rachete balistice, provocând o serie de explozii puternice în Kiev. Orașul a fost cuprins de incendii majore, informează publicația „RBC-Ucraina”. Potrivit Forțelor Aeriene ale Forțelor Armate ale Ucrainei, atacul a fost efectuat cu cel puțin patru rachete, transmite dw.com.

În urma atacului inamic asupra Kievului, au murit două persoane, iar alte șase au fost rănite, printre care un tânăr de 16 ani, a scris primarul capitalei, Vitali Kliciko, pe Telegram. „Două persoane au murit în Kiev în urma atacului inamicului. Șase locuitori ai capitalei au fost răniți, inclusiv un tânăr de 16 ani. Trei răniți au fost internați de medici”, a menționat el.

Potrivit primarului Kievului, în raionul Darnița, resturi de rachetă au căzut pe un teren nelocuit, unde a izbucnit un incendiu. De asemenea, la o altă adresă s-a înregistrat o lovitură într-o clădire nelocuită. În districtul Sviatoshynskyi s-a produs o lovitură în spații de depozitare, unde a izbucnit tot un incendiu. Joi dimineață, primarul Kievului a raportat două decese și șase răniți.

Loviturile Forțelor Armate ale Rusiei asupra Harkovului

În noaptea de 16 iulie, Forțele Armate ale Rusiei au efectuat și atacuri cu drone asupra Harkovului. Primarul orașului, Igor Terehov, a declarat că loviturile au fost înregistrate în districtul Kievskyi și în cel Șevcenko. Vorbind despre consecințele atacurilor, Terehov a menționat că în districtul Șevcenko a fost înregistrată o lovitură într-un parc. În urma atacului au fost avariate o clădire a cinematografului, o parcare și terenuri de tenis.

De asemenea, potrivit acestuia, o altă lovitură în districtul Șevcenko a fost înregistrată pe teritoriul unei cooperative de garaje. „Avem și informații preliminare despre o lovitură într-o casă din districtul Nemîșlianskyi”, a spus primarul.