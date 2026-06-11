Forțele Armate ale Ucrainei au lovit patru poduri între regiunea Herson și Crimeea.

Despre aceasta a anunțat joi, 11 iunie, pe canalul său de Telegram „guvernatorul” regiunii Herson numit de Moscova, Vladimir Saldo. „Conform informațiilor preliminare, există pagube. Specialiștii efectuează o inspecție și clarifică starea construcțiilor”, se arată în postare, transmite dw.com

Canalul de Telegram „Vântul Crimeii”, citându-și abonații, transmite că a fost afectat și podul la intrarea în Krasnoperekopsk dinspre Armeansk. „Se pare că nu au mai rămas poduri întregi la intrările terestre în peninsulă”, se menționează într-o postare ulterioară.

Potrivit lui Saldo, forțele antiaeriene din regiunea Herson au distrus în noaptea de 11 iunie 45 de drone. El presupune că Ucraina încearcă să concentreze loviturile asupra infrastructurii de transport din regiune.

Loviturile Forțelor Armate ale Ucrainei asupra podurilor din regiunea Herson ocupată

În dimineața zilei de 10 iunie, pe teritoriul regiunii Herson aflată sub controlul Rusiei, a fost închis podul de la Henicesk către Spit Arabat, a scris în acea zi Vladimir Saldo.

Cu o zi înainte, el a anunțat că, în urma unui atac nocturn al Forțelor Armate ale Ucrainei, podul din Chongar, care leagă partea regiunii Herson ocupată de Rusia de Crimeea anexată, a fost avariat. Anterior, același pod fusese atacat de Ucraina pe 7 iunie. După aceasta, traficul a fost restabilit în regim reversibil.

Pe 10 iunie, publicația online „RBC-Ucraina”, citându-l pe șeful Centrului pentru Studiul Ocupației, Petr Andrușcenko, a scris că închiderea rutei de la Henicesk către Spit Arabat, împreună cu problemele de pe podul din Chongar, complică semnificativ logistica trupelor ruse.

„În mai, Forțele Armate ale Ucrainei au intensificat loviturile asupra logisticii ruse în teritoriile ocupate. Până la sfârșitul lunii, dronele ucrainene au preluat practic controlul asupra traseului federal R-280 „Novorossia” – „coridorul terestru” către Crimeea, care trece prin Rostov-pe-Don, Mariupol și Melitopol”, amintește publicația online The Moscow Times.

În aceste condiții, precum și pe fondul atacurilor cu drone ucrainene asupra rafinăriilor din diferite regiuni ale Rusiei, în Crimeea au apărut probleme privind disponibilitatea benzinei, iar autoritățile locale au impus restricții la vânzarea acesteia.