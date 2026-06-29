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kommersant.ru logokommersant
29 Iunie 2026, 12:10
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Ford a fost nevoit să-și recheme inginerii experimentați în urma erorilor comise de IA

Compania auto Ford a angajat aproximativ 350 de ingineri experimentați după ce sistemele automatizate și instrumentele de inteligență artificială nu au asigurat nivelul așteptat de control al calității.

Ford a fost nevoit să-și recheme inginerii experimentați în urma erorilor comise de IA.
Ford a fost nevoit să-și recheme inginerii experimentați în urma erorilor comise de IA.

O parte dintre specialiști au lucrat anterior chiar în companie, alții au venit de la furnizorii constructorului auto, relatează kommersant.ru.

Ford a recunoscut că a subestimat importanța experienței inginerești acumulate în dezvoltarea mai multor generații de automobile. Potrivit vicepreședintelui companiei pentru inginerie hardware, Charles Poon, producătorul a greșit presupunând că implementarea inteligenței artificiale și schimbarea cerințelor de proiectare vor permite, de la sine, fabricarea unor mașini de calitate superioară.

Inginerii angajați ajută la identificarea punctelor slabe ale componentelor înainte ca acestea să ajungă în fabrici, participă la verificările de proiectare, instruiesc tinerii specialiști și îmbunătățesc datele pe care lucrează sistemele AI. Ford a intensificat, de asemenea, colaborarea între echipele de dezvoltare, producție și software. Compania speră astfel să treacă de la corectarea defectelor după lansarea mașinilor la prevenirea acestora în faze incipiente.

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