Forbes: Averea lui Elon Musk a depășit din nou pragul de un trilion de dolari.

Averea antreprenorului american Elon Musk a depășit din nou pragul de un trilion de dolari.

Despre acest lucru a anunțat revista Forbes.

„Elon Musk a devenit din nou trilionar. (...) Acțiunile SpaceX și Tesla au crescut, (...) ceea ce i-a majorat averea netă cu peste 65 de miliarde de dolari”, se arată în comunicat.

Potrivit Forbes Real-Time Billionaires, averea lui Musk este de un trilion de dolari.

În iunie, averea lui Musk a scăzut sub un trilion de dolari, pe fondul prăbușirii valorii acțiunilor SpaceX. La acel moment, el a fost trilionar mai puțin de două săptămâni, după oferta publică inițială a acțiunilor companiei.

Anterior, Musk a declarat că plățile sale fiscale au fost atât de mari încât au cauzat o defecțiune în sistemul informatic al Serviciului Fiscal al SUA. Potrivit lui, instituția a fost nevoită să actualizeze software-ul pentru a procesa datele.