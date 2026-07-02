Focarul de hantavirus asociat de nava MV Hondius s-a încheiat

Focarul de hantavirus asociat de nava de croazieră MV Hondius s-a încheiat oficial. A declarat acest lucru directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății, Tedros Adhanom Ghebreyesus, într-o conferință de presă.

Potrivit acestuia, joi, 2 iulie, ultima persoană care a avut contact cu pasagerul avionului a ieșit din carantină. Testul său pentru hantavirus a fost negativ. Din 25 mai nu a fost înregistrat niciun caz nou de infectare.

În total, în timpul focarului au fost depistate 13 cazuri de infectare cu hantavirus. Trei persoane au decedat. Ministerele Sănătății din 33 de țări au reușit să identifice și să urmărească peste 650 de contacte ale persoanelor bolnave.

Ghebreyesus a menționat că OMS intenționează să continue studiul virusului. Organizația a inițiat o cercetare comună cu participarea a 21 de țări, menită să îmbunătățească metodele de diagnosticare și tratament ale acestei boli.