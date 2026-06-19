Focarul de febră dengue din Sri Lanka a atins proporții critice.

Sri Lanka se confruntă cu cea mai gravă epidemie de febră dengue din ultimii ani.

De la începutul anului, conform datelor oficiale, au fost înregistrate peste 44.000 de cazuri de infectare, dintre care 28 s-au soldat cu decese. Spitalele de stat sunt suprasolicitate, transmite reuters.com.

Febra dengue este o boală virală, răspândită în principal în țările din Asia de Sud-Est și regiunea Pacificului, America Centrală și de Sud, Africa. Vectorii sunt țânțarii și alte insecte similare.

Autoritățile leagă creșterea bruscă a numărului de cazuri de consecințele ciclonului „Dutva”, care a lovit insula la sfârșitul lunii noiembrie a anului trecut. Acumulările de gunoi și zonele inundate au creat condiții ideale pentru înmulțirea țânțarilor.

Experții sunt deosebit de îngrijorați de dinamica rapidă a infectărilor. În primele două săptămâni ale lunii iunie numărul bolnavilor a ajuns la 10.638, în timp ce în aprilie această cifră era de 5.651.

Cea mai dificilă situație s-a înregistrat în regiunea de vest, unde au fost raportate peste jumătate din totalul cazurilor, inclusiv 9.429 în capitala țării, Colombo. Autoritățile se tem că numărul anual ar putea atinge nivelul focarului record din 2019, când s-au îmbolnăvit peste 105.000 de persoane. Ca măsură de combatere a crizei, în întreaga țară va fi desfășurată până luni o campanie amplă de curățenie în școli, zone rezidențiale, șantiere și clădiri publice.