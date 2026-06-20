Focarul de Ebola din Congo ar putea deveni unul dintre cele mai grave: Peste 200 de persoane au murit.

Numărul deceselor cauzate de focarul de febră Ebola, declarat în mai în estul Republicii Democrate Congo (RDC), a depășit 200 de persoane.

Despre aceasta a anunțat Centrul African pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (Africa CDC), transmite media.az.

De menționat că, de la declararea focarului pe 15 mai, numărul cazurilor confirmate a ajuns la 875. Dintre acestea, 202 s-au soldat cu deces. Astfel, rata mortalității este de 23%.

Instituția a comunicat că, pentru identificarea mai rapidă a noilor cazuri, au fost extinse capacitățile de testare și consolidate sistemele digitale de monitorizare epidemiologică.

Potrivit organizației, donatorii și partenerii internaționali s-au angajat să aloce în total 910 milioane de dolari pentru sprijinirea luptei împotriva Ebola în RDC și Uganda.

În plus, RDC a alocat 50 milioane de dolari pentru implementarea planului național de răspuns, iar Uganda – 5 milioane de dolari ca finanțare inițială.

Directorul general al Africa CDC, Jean Kaseya, a declarat că, dacă răspândirea virusului nu va fi controlată rapid, actualul focar ar putea avea consecințe mai grave decât epidemia de Ebola din Africa de Vest din 2014-2016, care a făcut peste 11.000 de victime.