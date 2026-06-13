Focarul de Ebola a ajuns în tabăra de refugiați din Republica Democrată Congo: Au fost înregistrate primele decese.

În Republica Democrată Congo (RDC), focarul de febră Ebola s-a extins într-un mare lagăr pentru persoanele strămutate intern. În lagărul Kpangba din estul țării au fost confirmate primele decese cauzate de această boală periculoasă, informează unn.ua citând Reuters.

Potrivit Înaltului Comisariat al ONU pentru Refugiați (UNHCR), victime ale virusului au devenit doi locuitori ai lagărului Kpangba, unde trăiesc aproximativ 30.000 de persoane strămutate.

Reuters notează că prima persoană infectată a fost o femeie de 60 de ani, la care pe 30 mai a fost confirmată infectarea cu virusul Ebola. Cu toate acestea, ea a părăsit carantina și a dispărut din atenția medicilor. A doua zi, femeia a decedat, iar pe 1 iunie a murit și fiica ei. După deces, analizele au confirmat prezența virusului în ambele cazuri.

Organizațiile umanitare avertizează asupra riscului ridicat de răspândire rapidă a bolii din cauza condițiilor extrem de aglomerate din lagăre. Potrivit reprezentanților misiunilor umanitare, sute de persoane folosesc adesea aceeași toaletă, iar defecația în aer liber rămâne un fenomen răspândit.

„Suntem foarte îngrijorați că Ebola se poate răspândi extrem de rapid în aceste lagăre. Aceasta poate provoca panică și deplasări în masă ale oamenilor, indiferent dacă au fost persoane contact sau bolnave”, a declarat directoarea Consiliului Danez pentru Refugiați în Congo, Caitlin Brady.

O problemă suplimentară rămâne neîncrederea populației față de medici și organizațiile internaționale. Potrivit unor surse Reuters, atunci când angajații Organizației Mondiale a Sănătății au încercat să ajungă la corpurile decedaților, localnicii au început să arunce pietre în mașinile lor.

La 12 iunie, în RDC au fost înregistrate 676 de cazuri confirmate de Ebola și 136 de decese. Focarul s-a extins deja în Uganda vecină, unde au fost raportate 19 cazuri de infectare.