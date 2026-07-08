FMI prognozează o creștere modestă pentru Italia și reduce estimările pentru Franța și Germania.

Fondul Monetar Internațional (FMI) a confirmat pentru Italia o creștere de 0,5% atât în acest an, cât și în 2027. Datele sunt incluse în raportul World Economic Outlook, publicat miercuri.

Acestea sunt niveluri „modeste, dar așteptate”, a remarcat adjuncta directorului departamentului de cercetare al fundației, Petya Koeva Brooks, transmite euronews.com

„Investițiile prevăzute în planul PNRR continuă să susțină activitatea economică. În același timp, creșterea prețurilor la energie și produse alimentare, precum și incertitudinea ridicată frânează consumul privat”, a spus Brooks.

În ceea ce privește inflația, „prognoza a fost revizuită în creștere, inclusiv din cauza dependenței mai mari de importurile de resurse energetice, și ne așteptăm ca aceasta să rămână peste nivelul țintă până în 2028”, a adăugat ea.

World Economic Outlook confirmă, de asemenea, prognozele pentru economia Spaniei: creștere a PIB-ului de 2,1% și 1,8% în 2026 și 2027, în timp ce pentru Franța și Germania estimările pentru 2026 au fost revizuite în scădere.

Ce prevede FMI pentru cele mai mari țări ale UE și ale lumii

În raportul său, fondul menționează ca cel mai imediat risc dezvoltarea situației din Orientul Mijlociu.

„Escaladarea tensiunilor geopolitice ar afecta creșterea și ar intensifica presiunile inflaționiste. Totodată, dacă reluarea navigației în Strâmtoarea Ormuz va decurge mai lin decât se așteaptă și prețurile materiilor prime vor fi mai scăzute decât scenariul de bază, creșterea ar putea fi mai mare, iar inflația mai mică”, se arată în analiză.

Franța ar trebui să crească cu 0,6% în acest an, adică cu 0,3 puncte procentuale mai puțin decât prevedea prognoza din aprilie. Pentru 2027, creșterea este estimată la 0,9%.

Pentru Germania, fondul anticipează o creștere a PIB-ului de 0,7% în acest an și de 1,0% în anul următor.

Economia Chinei, dimpotrivă, ar trebui să crească cu 4,6% în 2026 și cu 4,1% în 2027, confirmând o încetinire față de 5% anul trecut, care odată era considerat pragul critic pentru stabilitatea sistemului politico-economic de la Beijing.

Economia Braziliei este prognozată să crească cu 2,4% până la sfârșitul anului 2026, cu o scădere de două puncte în anul următor, ceea ce corespunde mediei din America Latină, a cărei creștere este estimată tot la 2,4% pe an comparativ cu 2025.

Prognozele pentru Africa rămân stabile, în medie între 4,3% și 5,2% în acest an, dar cu diferențe mari între țări. Intervalul variază de la o creștere a Nigeriei de 4,3% în 2027 până la „doar” 1,3% în Africa de Sud, vorbind despre cele mai mari țări.

Avertismentele FMI și posibile soluții

În analiză, pe lângă preocuparea legată de creșterea prețurilor la energie, sunt evidențiate în mod special riscurile legate de îngrășăminte și produse alimentare. În 2026, prețurile primelor ar putea crește în total cu 26%, iar ale celor din urmă cu 8%, stimulate de scumpirea energiei și a transportului.

Inflația globală totală ar trebui astfel să crească până la 4,7% în 2026 (prognoza revizuită în creștere cu 0,3 puncte față de așteptări, după 4,1% în 2025), apoi să scadă la 3,9% în 2027, ceea ce indică faptul că „tendința de dezinflație observată de la începutul anului 2024 s-a oprit”.

FMI încheie raportul cu o serie de recomandări, inclusiv pentru băncile centrale. „Prioritățile politice constau în restabilirea stabilității prețurilor, susținută de o comunicare clară, independența băncii centrale și o supraveghere financiară solidă, în timp ce se acumulează rezerve bugetare și se utilizează cu prudență instrumentele politicii fiscale”.

„Sunt necesare reforme structurale pentru consolidarea securității energetice și pregătirea pentru inteligența artificială”, rezumă economiștii fondului.