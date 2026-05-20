20 Mai 2026, 21:23
Fluxul de petrol prin Strâmtoarea Ormuz a fost reluat după o pauză de două luni
Pe 20 mai, trei supertancuri au trecut prin Strâmtoarea Ormuz cu petrol destinat piețelor asiatice, după ce au stat mai mult de două luni în Golful Persic, având la bord 6 milioane de barili de țiței brut din Orientul Mijlociu.
Aceste nave fac parte dintr-un grup restrâns de supertancuri care, în această lună, părăsesc golful pe ruta de tranzit pe care Iranul a ordonat navelor să o utilizeze, transmite epravda.com.ua, citând reuters.com.
Războiul americano-israelian împotriva Iranului, început pe 28 februarie, a restricționat sever navigația prin Strâmtoarea Ormuz, prin care de obicei trece aproximativ o cincime din fluxurile mondiale de petrol și resurse energetice.
Supertancul Universal Winner sub pavilionul Coreei de Sud, transportând 2 milioane de barili de petrol kuweitian încărcat pe 4 martie, a ieșit din strâmtoare după plecarea a două tancuri chinezești miercuri, arată datele.