Florida a dat în judecată OpenAI a lui Sam Altman din cauza prejudiciilor aduse copiilor.

Florida a devenit primul stat american care a depus un astfel de proces împotriva dezvoltatorului serviciului AI, transmite cnn.com.

Procurorul general al statului, James Uthmeier, a declarat că OpenAI ar fi pus cursa pentru leadership în domeniul AI și profitul mai presus de siguranța copiilor. Procesul a fost depus la Curtea Districtuală din Florida și conține acuzații de practici comerciale neloiale, neglijență și încălcarea legislației privind răspunderea producătorilor. În plus, autoritățile statului solicită tragerea la răspundere personală a lui Altman pentru presupusele daune aduse locuitorilor Floridei.

În document sunt enumerate diverse plângeri împotriva ChatGPT, inclusiv afirmații că serviciul poate contribui la dezvoltarea dependenței la minori, scăderea gândirii critice, precum și utilizarea sa în discuții despre împușcături în masă și alte subiecte periculoase.

O atenție specială în proces este acordată problemelor controlului parental. Potrivit autorităților din Florida, versiunea gratuită a ChatGPT nu conține mecanisme eficiente de verificare a vârstei utilizatorilor, iar conturile copiilor nu necesită o legătură obligatorie cu conturile părinților. De asemenea, se susține că, chiar și în cazul existenței unei astfel de legături, părinții nu au acces complet la informațiile pe care copilul le transmite chatbotului.

OpenAI a recunoscut că minorii au nevoie de protecție suplimentară, dar a subliniat existența unor mecanisme speciale de siguranță deja implementate. Compania a menționat că folosește un mod mai protejat pentru utilizatorii tineri, instrumente de estimare a vârstei, precum și oferă părinților posibilități de control asupra utilizării AI.

Uthmeier și-a exprimat încrederea că inițiativa Floridei ar putea fi susținută și de alte state.