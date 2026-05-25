25 Mai 2026, 12:14
Fiul lui Bolsonaro, acuzat că a realizat un film despre tatăl său cu bani proveniți de la un escroc

În Brazilia a izbucnit un scandal în jurul lui Flavio Bolsonaro, fiul fostului președinte al țării Jair Bolsonaro și favorit în cursa prezidențială din 2026.

După cum scrie Financial Times, Bolsonaro a luat bani de la proprietarul băncii Banco Master, Daniel Vorcaro, pentru filmările unui film artistic despre tatăl său. Anul trecut, instituția de credit a intrat în faliment din cauza acuzațiilor de fraudă în valoare de 2,3 miliarde de dolari.

În martie, Curtea Supremă a Braziliei a emis un mandat de arestare pe numele lui Vorcaro. Flavio Bolsonaro a recunoscut că bancherul a oferit 12 milioane de dolari pentru filmări.

Filmul intitulat „Dark Horse” este dedicat evenimentelor din 2018, când Jair Bolsonaro și-a anunțat candidatura la alegerile prezidențiale, pe care le-a câștigat în cele din urmă. Regizorul filmului este americanul Cyrus Nowrasteh, majoritatea actorilor fiind tot din SUA. Pe Jair Bolsonaro îl joacă Jim Caviezel, care a interpretat rolul lui Iisus Hristos în „Patimile lui Hristos”. Filmul urmează să fie lansat în cinematografele din SUA în septembrie 2026.

Jair Bolsonaro execută o pedeapsă de 27 de ani de închisoare pentru conducerea unei tentative de lovitură de stat după înfrângerea la alegerile din 2022.

