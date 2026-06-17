Fiul fostului președinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, a fost condamnat la închisoare.

Curtea Supremă a Braziliei l-a condamnat la patru ani și două luni pe Eduard Bolsonaro, fiul fostului președinte Jair Bolsonaro. Sentința a fost pronunțată în lipsă, deoarece Eduard Bolsonaro locuiește în Statele Unite.

Curtea Supremă a Braziliei l-a condamnat la patru ani și două luni de închisoare pe Eduardo Bolsonaro, fiul fostului președinte Jair Bolsonaro. Motivul a fost că politicianul de 41 de ani a îndemnat Statele Unite să impună sancțiuni împotriva Braziliei din cauza procesului intentat tatălui său. Sentința a fost pronunțată marți, 16 iunie, scrie dw.com.

Judecătorii Curții Supreme au considerat că astfel Eduard Bolsonaro „a amenințat organele judiciare și oficialii altor ramuri ale puterii”. A fost condamnat pentru „lobby în străinătate în favoarea intereselor care contravin intereselor propriei țări”, a declarat judecătorul Alexandre de Moraes.

Eduardo Bolsonaro are, de asemenea, interdicția de a ocupa funcții publice timp de opt ani. În perioada 2015-2025 a fost deputat în Camera Deputaților a Braziliei.

Sentința a fost pronunțată în lipsă, deoarece Eduardo Bolsonaro locuiește în SUA. Va fi arestat dacă se va întoarce în țară.

Un alt fiu al lui Bolsonaro intenționează să candideze la președinție

Jair Bolsonaro a fost președinte al Braziliei în perioada 2019-2023. În septembrie 2025 a fost declarat vinovat de pregătirea unei lovituri de stat și tentativa de răsturnare violentă a puterii. A fost condamnat la 27 de ani și 3 luni de închisoare.

În octombrie 2026 vor avea loc alegeri prezidențiale în Brazilia. La acestea intenționează să participe actualul șef al statului, Luis Inácio Lula da Silva. Împotriva sa vrea să candideze Flávio Bolsonaro – un alt fiu al fostului președinte aflat în închisoare.