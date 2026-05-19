Fiul fondatorului rețelei de magazine Mango, reținut sub suspiciunea de a-l fi ucis pe tatăl său.

Omul de afaceri în vârstă de 71 de ani a murit în decembrie 2024 după ce a căzut de pe o stâncă. Inițial, moartea a fost considerată un accident, iar această versiune este susținută și de fiul său.

Agenția spaniolă TVE citează o sursă care informează că Jonathan Andic a fost dus în arest preventiv. În următoarele ore, el urmează să fie prezentat în fața instanței. Un reprezentant al familiei Andic a declarat că reținutul va colabora cu autoritățile în ancheta privind moartea tatălui său. Detalii suplimentare despre caz nu sunt încă cunoscute.

Isak Andic a murit pe 14 decembrie 2024, după ce a căzut de pe o stâncă în provincia Barcelona. În acea zi, el se plimba împreună cu fiul său, care a fost singurul martor al tragediei. La câteva săptămâni, cazul morții omului de afaceri a fost închis, însă în martie 2025, instanța din Martorell a redeschis ancheta. Poliția a fost pusă pe gânduri de declarațiile contradictorii ale moștenitorului decedatului. De asemenea, s-a aflat că înainte de excursia în munți, el i-a cerut bodyguardului tatălui său „să îi lase singuri”. În plus, prietena lui Jonathan Andic, jucătoarea de golf Estefania Knut, a declarat că relația dintre el și tatăl său era „uneori tensionată”, notează AFP.

Isak Andic a fondat compania Mango împreună cu fratele său Nahman în 1984. Potrivit datelor din 2023, cifra de afaceri a companiei era de 3,1 miliarde de euro. Averea lui Andic era estimată la 4,5 miliarde de dolari. El se număra printre primii 5 cei mai bogați oameni din Spania.