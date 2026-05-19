theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Eurovision-2026
Criza gazelor
Bălți
Prețurile la carburanți
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
19 Mai 2026, 14:56
11 975
Copiază linkul
Link copiat

Fiul fondatorului rețelei de magazine Mango, reținut sub suspiciunea de a-l fi ucis pe tatăl său

Poliția Cataloniei l-a reținut pe Jonathan Andic, suspectat de uciderea tatălui său, fondatorul lanțului de magazine de îmbrăcăminte Mango, Isak Andic.

Fiul fondatorului rețelei de magazine Mango, reținut sub suspiciunea de a-l fi ucis pe tatăl său.
Fiul fondatorului rețelei de magazine Mango, reținut sub suspiciunea de a-l fi ucis pe tatăl său.

Omul de afaceri în vârstă de 71 de ani a murit în decembrie 2024 după ce a căzut de pe o stâncă. Inițial, moartea a fost considerată un accident, iar această versiune este susținută și de fiul său.

Agenția spaniolă TVE citează o sursă care informează că Jonathan Andic a fost dus în arest preventiv. În următoarele ore, el urmează să fie prezentat în fața instanței. Un reprezentant al familiei Andic a declarat că reținutul va colabora cu autoritățile în ancheta privind moartea tatălui său. Detalii suplimentare despre caz nu sunt încă cunoscute.

Isak Andic a murit pe 14 decembrie 2024, după ce a căzut de pe o stâncă în provincia Barcelona. În acea zi, el se plimba împreună cu fiul său, care a fost singurul martor al tragediei. La câteva săptămâni, cazul morții omului de afaceri a fost închis, însă în martie 2025, instanța din Martorell a redeschis ancheta. Poliția a fost pusă pe gânduri de declarațiile contradictorii ale moștenitorului decedatului. De asemenea, s-a aflat că înainte de excursia în munți, el i-a cerut bodyguardului tatălui său „să îi lase singuri”. În plus, prietena lui Jonathan Andic, jucătoarea de golf Estefania Knut, a declarat că relația dintre el și tatăl său era „uneori tensionată”, notează AFP.

Isak Andic a fondat compania Mango împreună cu fratele său Nahman în 1984. Potrivit datelor din 2023, cifra de afaceri a companiei era de 3,1 miliarde de euro. Averea lui Andic era estimată la 4,5 miliarde de dolari. El se număra printre primii 5 cei mai bogați oameni din Spania.

Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici