26 Mai 2026, 13:52
Fiul fondatorului Mango a părăsit funcțiile din companie în contextul anchetei privind moartea tatălui său

Vicepreședintele Mango, Jonathan Andic, a părăsit temporar funcția în cadrul companiei în contextul anchetei privind presupusa ucidere a tatălui său, fondatorul Mango, Isak Andic.

Andic a declarat că se va concentra pe apărarea nevinovăției sale, continuând totodată să participe la „proiecte familiale, de afaceri și sociale”, transmite report.az.

Potrivit acestuia, atenția și implicarea pe care le cere procesul judiciar nu îi permit să „mențină un nivel ridicat de responsabilitate” necesar pentru îndeplinirea atribuțiilor în companie.

Jonathan Andic a fost reținut săptămâna trecută și ulterior eliberat pe cauțiune în valoare de 1 milion de euro în cadrul anchetei privind presupusa ucidere a tatălui său - fondatorul Mango, Isak Andic.

Omul de afaceri a murit în decembrie 2024 în timpul unei drumeții montane în zona Colbato, în apropiere de Barcelona. Potrivit anchetei, el a căzut de la o înălțime de peste 100 de metri, fiind însoțit de fiul său.

