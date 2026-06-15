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15 Iunie 2026, 12:39
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Fiul cel mare al prințesei moștenitoare a Norvegiei a fost condamnat la patru ani de închisoare

Marius Borg Hoiby, în vârstă de 29 de ani, a fost găsit vinovat de două cazuri de viol și de violență domestică, precum și de o serie de alte infracțiuni.

Fiul cel mare al prințesei moștenitoare a Norvegiei a fost condamnat la patru ani de închisoare.
Fiul cel mare al prințesei moștenitoare a Norvegiei a fost condamnat la patru ani de închisoare.

El nu și-a recunoscut vina pentru cele mai grave acuzații, inclusiv violul. El are dreptul să conteste sentința. Partea acuzării a cerut condamnarea lui Hoiby la șapte ani și șapte luni de închisoare, scrie dw.com.

Marius Borg Hoiby, care a intrat în familia regală după ce mama sa, Mette-Marit, s-a căsătorit cu prințul moștenitor Haakon în 2001, a fost achitat de alte două acuzații de viol.

Procesul, care a durat șapte săptămâni, a atras o atenție publică deosebită: în timpul audierilor s-au discutat dependența de droguri a lui Hoiby, înregistrări video amator cu contacte sexuale și peste 800 de mesaje electronice anexate dosarului. Potrivit declarațiilor din instanță, unul dintre presupusele episoade de viol a avut loc în subsolul casei familiale a prințului moștenitor.

Sursă
dw.com logodw
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