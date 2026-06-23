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eurointegration.com.ua logoeurointegration
23 Iunie 2026, 22:48
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Finlanda vrea să introducă o taxă turistică

Guvernul Finlandei ia în considerare introducerea unei taxe turistice, după modelul destinațiilor populare, în special Barcelona și Veneția, unde o astfel de taxă există deja.

Finlanda vrea să introducă o taxă turistică.
Finlanda vrea să introducă o taxă turistică.

Această propunere a fost făcută anterior de șefa Ministerului Finanțelor, Riikka Purra. Potrivit acesteia, inovația „va oferi municipalităților, care sunt destinații turistice populare, posibilitatea de a obține venituri mai mari din turism”, transmite eurointegration.com.ua cu referire la yle.fi.

Pentru municipalități, această taxă va fi opțională, iar veniturile obținute vor rămâne la dispoziția lor.

De asemenea, se va aplica atât turiștilor interni, cât și celor străini care locuiesc în locuințe temporare cu plată.

Autoritățile regionale pot stabili o cotă procentuală a taxei între 2 și 5 procente.

Potrivit calculelor Ministerului Finanțelor, taxa ar putea aduce „milioane de euro în venituri fiscale”.

Inovația ar putea intra în vigoare în 2027, ceea ce înseamnă că municipalitățile ar putea introduce taxa în 2028.

În ultimii ani, Finlanda a înregistrat o creștere constantă a turismului: anul trecut, numărul nopților petrecute în hoteluri a atins un nivel record – 7,2 milioane.

Această creștere se datorează, în special, numărului crescut de vizitatori din Suedia, Germania și SUA.

Regiunea Uusimaa, care include Helsinki, precum și Laponia finlandeză, sunt în general cele mai populare destinații pentru turiștii străini.

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