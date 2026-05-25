report.az logo
25 Mai 2026, 17:36
350
Copiază linkul
Link copiat

Finlanda intenționează să dezvolte producția în masă de drone cu inteligență artificială pentru armată

Compania finlandeză de tehnologie de apărare Patria intenționează să lanseze producția în masă de drone cu inteligență artificială (IA) în colaborare cu startup-ul Nest AI pentru forțele armate europene.

Despre aceasta se menționează într-o declarație a șefului companiei Panu Routila, transmite report.az.

Potrivit acesteia, Patria va fi responsabilă de producția dronelor, iar Nest AI - de software și integrarea inteligenței artificiale în sistemele de comandă.

„Există o nevoie de dezvoltare a unor astfel de sisteme în Europa pentru armatele europene. Pe lângă tehnica blindată grea, Patria dorește să devină lider și în domeniul sistemelor fără pilot", a declarat șeful companiei.

Fondatorul Nest AI, Peter Sarlin, a remarcat că Europa nu a avut până acum un echivalent propriu al Palantir Technologies (companie americană care dezvoltă sisteme de analiză a datelor și inteligență artificială pentru armată și servicii speciale) pentru gestionarea trupelor bazate pe inteligență artificială. Potrivit lui, războiul din Ucraina a demonstrat necesitatea unor sisteme capabile să învețe direct pe câmpul de luptă.

„Ucraina a arătat că războiul modern necesită sisteme fără pilot cu inteligență artificială capabilă să învețe direct pe câmpul de luptă, și nu să rămână neschimbată după livrare", a subliniat Sarlin.

report.az logo
