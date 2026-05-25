Finlanda intenționează să dezvolte producția în masă de drone cu inteligență artificială pentru armată.

Despre aceasta se menționează într-o declarație a șefului companiei Panu Routila, transmite report.az.

Potrivit acesteia, Patria va fi responsabilă de producția dronelor, iar Nest AI - de software și integrarea inteligenței artificiale în sistemele de comandă.

„Există o nevoie de dezvoltare a unor astfel de sisteme în Europa pentru armatele europene. Pe lângă tehnica blindată grea, Patria dorește să devină lider și în domeniul sistemelor fără pilot", a declarat șeful companiei.

Fondatorul Nest AI, Peter Sarlin, a remarcat că Europa nu a avut până acum un echivalent propriu al Palantir Technologies (companie americană care dezvoltă sisteme de analiză a datelor și inteligență artificială pentru armată și servicii speciale) pentru gestionarea trupelor bazate pe inteligență artificială. Potrivit lui, războiul din Ucraina a demonstrat necesitatea unor sisteme capabile să învețe direct pe câmpul de luptă.

„Ucraina a arătat că războiul modern necesită sisteme fără pilot cu inteligență artificială capabilă să învețe direct pe câmpul de luptă, și nu să rămână neschimbată după livrare", a subliniat Sarlin.