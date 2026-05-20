Finlanda caută voluntari care vor fi hrăniți gratuit cu mâncare locală.

Multe țări din Europa sunt cunoscute de mult timp pentru bucătăria lor, pentru care turiștii vin din întreaga lume. Totuși, bucătăria finlandeză încă nu face parte din această listă, dar în Finlanda vor să schimbe acest lucru, transmite unian.net cu referire la euronews.com.

Visit Finland plănuiește să popularizeze gastronomia națională și a invitat 16 participanți să guste cele mai bune preparate ale țării. În agenția turistică speră că în curând „bucătăria finlandeză” va sta alături de branduri gastronomice europene cunoscute, precum cea italiană, grecească, spaniolă sau franceză.

În septembrie, pentru norocoși vor fi organizate meniuri speciale „oficiale de degustare”, care vor trebui să demonstreze cele mai bune gusturi din diferite regiuni ale țării.

Înainte de aceasta, agenția turistică a intervievat locuitorii „cele mai fericite țări din lume” pentru a afla ce feluri de mâncare și gusturi, în opinia lor, reprezintă cel mai bine Finlanda și regiunile sale.

După acest studiu gastronomic, la crearea meniului au fost invitați unii dintre cei mai buni bucătari ai țării.

Două regiuni – două bucătării complet diferite

Sunt planificate două evenimente, câte opt oaspeți în fiecare. Unul va avea loc în regiunea Coasta și Arhipelagul, celălalt – în sălbăticia din Laponia.

În regiunea Coasta și Arhipelagul, meniul va fi creat de Erik Mansikka. Restaurantul său Kaskis din orașul Turku a devenit prima unitate din afara Helsinkiului care a primit o stea Michelin în 2022. Trei ani mai târziu, restaurantul a fost de asemenea distins cu o stea Michelin „verde” pentru abordarea sa sustenabilă.

În Laponia, bucătăria va fi condusă de chef Joel Manninen – bucătarul-șef al restaurantului Sky Kitchen and View din Rovaniemi, situat pe dealul Ounasvaara, cu vedere panoramică. În 2025, el a câștigat campionatul tinerilor bucătari din Finlanda, iar anul următor a obținut argintul la campionatul mondial al tinerilor bucătari.

Participanții pot alege una dintre cele două regiuni, iar câștigătorii vor primi o călătorie de patru zile cu toate cheltuielile plătite.

Programul va include un traseu bogat cu diverse activități și, bineînțeles, o cantitate mare de mâncare, iar punctul culminant va fi o cină unică de degustare.

Cum să aplicați

Pentru a avea șansa de a fi selectați printre invitați, doritorii vor trebui să îndeplinească mai multe condiții.

Trebuie să publice un videoclip scurt pe TikTok sau Instagram și să răspundă la o singură întrebare: „De ce vrei Have Some Finnish?” – un joc de cuvinte care face referire atât la cultura finlandeză, cât și la posibilitatea de a o descoperi „pe gust”.

Cererile pot fi depuse individual sau în pereche. Perioada de înscriere a început pe 18 mai și va dura până pe 9 iunie. Câștigătorii vor fi anunțați pe 29 iunie.