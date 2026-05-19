Finlanda a emis noi instrucțiuni pentru cetățeni în urma incidentelor cu drone.

Aceasta a avut loc pe fondul creșterii îngrijorărilor din cauza invaziilor tot mai frecvente ale dronelor în spațiul aerian al țării în ultimele săptămâni.

Printre recomandări se numără planificarea acțiunilor împreună cu familia și prietenii în caz de situații de urgență, precum și clarificarea ordinii de acțiuni la locul de muncă, transmite rtvi.com cu referire la yle.fi.

„Dacă munca dumneavoastră are o importanță majoră pentru societate și trebuie să ajungeți la serviciu, urmați instrucțiunile și procedurile angajatorului. Întrebați din timp angajatorul ce trebuie făcut în caz de situație de urgență”, se arată în explicația serviciilor de salvare ale Ministerului Afacerilor Interne al țării.

Acolo se recomandă să vă asigurați că pe telefoanele tuturor rudelor și prietenilor este instalată aplicația 112 Suomi pentru situații de urgență și că serviciului i-au fost acordate toate permisiunile necesare.

„Deschideți regulat aplicația și asigurați-vă că este instalată cea mai recentă versiune”, se menționează în recomandările actualizate.