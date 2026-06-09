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eurointegration.com.ua logoeurointegration
9 Iunie 2026, 19:18
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Finlanda a confirmat încălcarea spațiului său aerian de către un avion militar al Federației Ruse

Investigația din Finlanda a confirmat încălcarea spațiului aerian finlandez de către un avion militar de transport rus pe 27 mai – acesta a fost în spațiul aerian al țării aproximativ două minute.

Finlanda a confirmat încălcarea spațiului său aerian de către un avion militar al Federației Ruse.
Finlanda a confirmat încălcarea spațiului său aerian de către un avion militar al Federației Ruse.

Garda de Coastă a Golfului Finlandei a anunțat finalizarea anchetei preliminare privind incidentul din 27 mai, când un avion militar rus a încălcat spațiul aerian al Finlandei, transmite eurointegration.com.ua.

Potrivit confirmărilor, avionul Il-18 al armatei ruse efectua un zbor din partea principală a Federației Ruse către regiunea Kaliningrad și a intrat în spațiul aerian finlandez deasupra mării, în zona peninsulei Hanko. Il-18 a stat acolo aproximativ două minute.

Nu există informații despre încărcătura avionului, iar un comentariu din partea comandantului nu a fost primit.

În momentul incidentului, deasupra Golfului Finlandei se afla un front atmosferic, ceea ce ar fi putut cauza incidentul.

Sursă
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