Finlanda a confirmat încălcarea spațiului său aerian de către un avion militar al Federației Ruse.

Garda de Coastă a Golfului Finlandei a anunțat finalizarea anchetei preliminare privind incidentul din 27 mai, când un avion militar rus a încălcat spațiul aerian al Finlandei, transmite eurointegration.com.ua.

Potrivit confirmărilor, avionul Il-18 al armatei ruse efectua un zbor din partea principală a Federației Ruse către regiunea Kaliningrad și a intrat în spațiul aerian finlandez deasupra mării, în zona peninsulei Hanko. Il-18 a stat acolo aproximativ două minute.

Nu există informații despre încărcătura avionului, iar un comentariu din partea comandantului nu a fost primit.

În momentul incidentului, deasupra Golfului Finlandei se afla un front atmosferic, ceea ce ar fi putut cauza incidentul.