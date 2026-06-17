Finlanda a aprobat o lege care permite depozitarea armelor nucleare pe teritoriul său.

Miercuri, deputații finlandezi au votat un proiect de lege care permite importul, transportul, livrarea și depozitarea armelor nucleare pe teritoriul Finlandei, dacă acest lucru este necesar pentru apărarea națională.

Decizia a fost luată cu 125 de voturi pentru și 61 împotrivă. Guvernul a declarat că această modificare are scopul de a întări efectul de descurajare în condițiile unei situații de securitate tot mai imprevizibile, transmite eurointegration.com.ua.

„Prin acest proiect de lege consolidăm apărarea Finlandei și asigurăm posibilitatea utilizării complete a descurajării nucleare NATO pentru protejarea Finlandei”, a comentat ministrul apărării Antti Hakkianen.

Acest act legislativ aliniază regulile Finlandei privind armele nucleare cu cele ale celorlalți membri ai NATO, după aderarea țării la Alianță în 2023.

Guvernele europene revizuiesc politica de descurajare în contextul incertitudinilor legate de intențiile Rusiei și al îndoielilor privind fiabilitatea pe termen lung a garanțiilor de securitate din partea SUA.

Finlanda ia în considerare, de asemenea, posibilitatea aderării la inițiativa președintelui Franței, Emmanuel Macron, privind extinderea descurajării nucleare franceze în întreaga Europă. Se așteaptă ca politicienii de la Helsinki să ia o decizie în această privință în toamnă.

Votul în Parlamentul finlandez a avut loc după dezbateri aprinse. Unele partide de opoziție au contestat planurile guvernului, afirmând că partidele aflate la guvernare nu au reușit să obțină un consens larg parlamentar în acest proces, așa cum se întâmplă de obicei în cazul adoptării deciziilor importante în domeniul politicii externe sau de securitate.