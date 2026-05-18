Financial Times: Răspândirea smartphone-urilor și a Internetului a accelerat scăderea natalității.

Așadar, în Franța și Polonia, indicatorii natalității au rămas în general stabili la începutul anilor 2000, dar au început să scadă brusc după 2009, în Mexic, Maroc și Indonezia o scădere similară a început aproximativ în 2012, iar în Ghana, Nigeria și Senegal – între 2013 și 2015, scrie theins.ru, citând ft.com.

În toate cazurile, scăderea bruscă a natalității a coincis cu o creștere accentuată a popularității în aceste țări a căutărilor Google despre aplicații mobile, ceea ce indică răspândirea smartphone-urilor. Într-un studiu anterior, Nathan Hudson și Hernán Moscoso-Boedo de la Universitatea din Cincinnati au constatat că natalitatea în SUA și Marea Britanie a scăzut mai devreme și mai puternic în regiunile unde a apărut mai devreme Internetul mobil 4G de mare viteză. În plus, în toate aceste țări natalitatea a scăzut mai vizibil în grupele de vârstă tinere, care folosesc gadgeturi mai frecvent.

Analiștii consideră că motivul pentru care răspândirea smartphone-urilor conduce la scăderea natalității este reducerea numărului de întâlniri personale între tineri și așteptările mai ridicate față de potențialii parteneri, generate de rețelele sociale. Totodată, cu cât atitudinea față de rolurile de gen este mai tradițională într-o anumită societate, cu atât este mai vizibil impactul pe care răspândirea smartphone-urilor îl are asupra natalității.

„Instagram și TikTok le permit tinerelor femei din întreaga lume să ocolească autoritățile tradiționale (...), crescându-le așteptările față de relații într-un mod pentru care bărbații din jurul lor adesea nu sunt pregătiți”, a declarat demografa Alice Evans de la Universitatea Stanford.