Fiii lui Donald Trump au obținut câștiguri din afaceri încheiate între SUA și Kazahstan.

Fiii lui Donald Trump și ai secretarului Comerțului al SUA, Howard Lutnick, câștigă bani din tranzacțiile privind exploatarea wolframului în Kazahstan, promovate de tații lor.

Aceasta reiese dintr-o anchetă amplă a The New York Times.

În timpul negocierilor cu președintele Kazahstanului, Kasîm-Jomart Tokaev, în septembrie 2025, un investitor american a obținut acces la unul dintre cele mai mari zăcăminte neexploatate de wolfram din lume, necesar SUA pentru producerea ogivelor, avioanelor de luptă și cipurilor. Valoarea rezervelor de wolfram de la acest obiectiv este estimată la până la 80 miliarde de dolari.

După cum a descoperit ziarul, interesul financiar în proiect a fost dobândit de membri ai familiilor unor politicieni. La câteva săptămâni după negocieri, investitorii companiei Dominari Securities, cu sediul în Trump Tower și parțial deținută de Donald Trump Jr. și Eric Trump, au cumpărat o cotă de 20% în structura corporativă legată de proiectul kazah. Aproape simultan, compania de investiții Cantor Fitzgerald, controlată de familia Lutnick și administrată de fiii săi Brandon și Kyle, a ajutat unul dintre principalii investitori ai tranzacției să atragă 210 milioane de dolari capital nou, câștigând milioane de dolari din comisioane.

Acordul final între partea americană și Kazahstan (unde Kaz Resources a primit 70%, iar structurile de stat din Kazahstan – 30%) a fost semnat pe 6 noiembrie 2025, la doar șase zile după intrarea în proiect a structurilor legate de fiii lui Trump.

Conform documentelor federale, acest caz nu este singular. Familiile Trump și Lutnick au legături financiare cu cel puțin 14 companii care colaborează activ cu guvernul american în domeniul exploatării resurselor minerale critice. Toate aceste firme fie au primit deja sprijin financiar direct din partea administrației Trump, fie așteaptă aprobarea cererilor de la Ministerul Comerțului. Suma totală a finanțării alocate sau în curs de examinare de către autoritățile SUA pentru aceste 14 companii depășește 8,9 miliarde de dolari.