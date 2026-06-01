Fiecare al cincilea automobil nou în UE este complet electric.

În primele cinci luni ale anului 2026, locuitorii Uniunii Europene au achiziționat 950.521 de automobile electrice noi.

Aceasta reprezintă 20% din volumul total al vânzărilor și cu 4,7% mai mult decât în aceeași perioadă a anului 2025, potrivit datelor Asociației Europene a Producătorilor de Automobile.

Automobilele hibride au început, de asemenea, să se vândă mai bine. În 2026 au fost înregistrate 1.795.071 astfel de mașini, ceea ce reprezintă aproximativ 38% din totalul mașinilor cumpărate, scrie dw.com.

În același timp, vânzările de automobile cu motoare clasice cu ardere internă au scăzut. Astfel, în primele cinci luni ale anului 2026 au fost vândute 1.065.071 de mașini noi cu motor pe benzină, aproximativ 22% din totalul mașinilor vândute.

Creșterea vânzărilor de automobile electrice este o tendință pe termen lung, notează Comisia Europeană. Din 2019, cota lor în volumul total al vânzărilor din UE a crescut de zece ori. Popularitatea lor este susținută de creșterea accesibilității mașinilor electrice – au apărut mai multe modele la prețuri în jur de 25.000 de euro. De asemenea, un rol l-a jucat dorința șoferilor de a economisi la combustibil, al cărui preț a crescut în contextul războiului SUA și Israel împotriva Iranului.