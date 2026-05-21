Fico s-a pronunțat împotriva propunerii lui Merz privind „calitatea de membru asociat” în UE pentru Ucraina.

Despre acest lucru a declarat Fico la o conferință de presă pe 21 mai, transmite eurointegration.com.ua, cu referire la dennikn.sk.

Premierul Slovaciei a spus că nu a citit scrisoarea lui Merz către Comisia Europeană cu propunerea corespunzătoare, dar este sigur că această idee nu va găsi suficient sprijin printre membrii UE.

„Ori acceptăm pe cineva în UE, ori nu. Astăzi, în Uniunea Europeană nu există o atmosferă pentru astfel de pași”, a declarat Fico.

El a adăugat că, atunci când este vorba despre drumul către aderarea la UE, țările candidate trebuie să îndeplinească condițiile, iar acest lucru este un proces pe termen lung

Fico a mai spus că, în opinia sa, alte țări ar trebui să se alăture UE în acest moment, și anume Muntenegru, Albania și Serbia.

„Aceste trei țări trebuie admise în Uniunea Europeană cât mai curând posibil”, a subliniat premierul slovac.