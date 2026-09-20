El a declarat acest lucru într-un mesaj video publicat pe rețelele sociale, relatează Dennik N, scrie eurointegration.com.ua

Premierul Slovaciei, Robert Fico, consideră că politicienii occidentali încearcă să provoace un conflict între NATO și Rusia în cazul înfrângerii Ucrainei pe câmpul de luptă.

„Eșecul strategiei de distrugere a Rusiei prin intermediul războiului din Ucraina îi determină pe mulți politicieni occidentali să ajungă la concluzia că, dacă acest lucru nu reușește cu ajutorul armatei ucrainene și al sprijinului său deplin, atunci trebuie făcut totul pentru a provoca un conflict între NATO și Rusia", a declarat Fico.

El a repetat că „Occidentul a turnat în zadar gaz pe foc în Ucraina timp de peste patru ani".

Totodată, Fico recunoaște că războiul a fost declanșat de Rusia, care a atacat Ucraina, însă subliniază: „Rusia nu poate fi învinsă într-un război convențional, ci doar cu ajutorul armelor nucleare".

„Dacă cineva este interesat să provoace un conflict militar între NATO și Rusia pentru a-și satisface propriile interese naționale și de stat, atunci trebuie să poarte propria răspundere pentru un asemenea pas și să nu o transfere asupra altor state membre NATO", a adăugat el în mesaj.

Fico a dat asigurări că Slovacia nu va participa la un astfel de „conflict", în pofida articolului 5 al NATO.

„Sub guvernarea mea, nimeni nu va trimite, sub un pretext inventat, soldați slovaci în afara teritoriului Slovaciei pentru ca aceștia să lupte împotriva Rusiei sau a altei țări", a subliniat el.

În mesajul video, el a declarat că, lunar, pe front mor 27 de mii de militari ucraineni. Această cifră, potrivit lui, a fost prezentată anterior de premierul Poloniei, Donald Tusk.

„Nu am dreptul să pun la îndoială aceste date, deși exagerarea intenționată a proporțiilor pierderilor umane poate influența lumea occidentală să majoreze și mai mult ajutorul militar și financiar pentru Ucraina", a spus premierul Slovaciei.

La 18 septembrie, Fico urma să plece în Ucraina pentru a participa la summitul „Inițiativei Carpaților", însă și-a anulat vizita din cauza bolii.

Anterior, premierul slovac a declarat că „nu vrea ca războiul să ajungă în Slovacia din cauza «unui oarecare articol 5» al NATO".