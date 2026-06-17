FBI: Grupare de radicali plănuia să atace Casa Albă cu drone și lunetiști

Potrivit forțelor de ordine, infractorii intenționau să atace cu drone încărcate cu explozibili clădirile din apropierea Casei Albe și să deschidă focul asupra „țintelor deosebit de importante”.

Unul dintre suspecți a fost arestat săptămâna trecută în statul Ohio după ce anchetatorii au examinat mesaje criptate referitoare la alți presupuşi participanți la conspirație. În documentele acuzării se menționează că autorii acestor mesaje „au manifestat sentimente ultrareligioase și antiguvemamentale”, relatează bbc.com.

Până în prezent, cinci persoane au fost arestate, iar numele lor au fost făcute publice. Fiecăruia dintre ele i s-a adus acuzația de conspirație în vederea comiterii unei crime, se arată într-un comunicat al Ministerului Justiției.