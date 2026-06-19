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19 Iunie 2026, 23:11
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Fațada Parthenonului din Grecia a fost complet deschisă, pentru prima dată în 220 de ani

Parthenonul din Grecia a fost prezentat pentru prima dată în 220 de ani într-o formă cât mai completă, a declarat ministrul culturii, Lina Mendoni.

Fațada Parthenonului din Grecia a fost complet deschisă, pentru prima dată în 220 de ani.
Fațada Parthenonului din Grecia a fost complet deschisă, pentru prima dată în 220 de ani.

„Astăzi vorbim despre finalizarea unei lucrări de restaurare extrem de complexe, datorită căreia frontonul vestic al Parthenonului și-a recăpătat cea mai completă formă după aproximativ 220 de ani. Spectacolul este cu adevărat impresionant”, a declarat Mendoni, transmite greece-is.com.

De pe fațada vestică au fost demontate definitiv schelele exterioare, marcând încheierea unuia dintre cele mai dificile proiecte de la Acropole din ultimii ani. După instalarea celor două ortostate pe frontonul vestic și finalizarea restaurării zidului, specialiștii au reușit să restabilească integritatea arhitecturală a construcției.

Ministrul a subliniat că la restaurare au participat oameni de știință, ingineri, meșteri și angajați ai Serviciului de Restaurare a Acropolei. 

„Finalizarea cu succes a acesteia demonstrează încă o dată că Grecia, Ministerul Culturii și angajații săi au reușit să transforme școala greacă de restaurare într-un pionier și una dintre cele mai importante autorități mondiale în acest domeniu”, a adăugat ea.

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