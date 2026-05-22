Fanii lui Max Korzh au acuzat românii de speculații privind închirierea locuințelor.

Pe rețelele de socializare, fanii artistului se plâng în masă de anularea rezervărilor pentru apartamente și camere de hotel efectuate anterior de către proprietarii români.

Potrivit utilizatorilor, proprietarii confirmă inițial rezervările la prețuri standard, apoi le anulează cu câteva zile sau săptămâni înainte de concert. Ulterior, aceleași locuințe apar pe platformele de rezervări la tarife de câteva ori mai mari.

În mod deosebit, situația este discutată intens de fanii ucraineni ai cântărețului, care planificau să vină la concert în capitala României. Mulți dintre ei scriu că călătoria a devenit prea scumpă și sunt nevoiți să renunțe la eveniment. Pe canalele tematice de Telegram și pe TikTok, utilizatorii au început să posteze mesaje prin care oferă gratuit sau revând bilete.

„Locuința care costa 80 de euro, acum se închiriază cu 300–400 de euro. Pur și simplu au anulat rezervarea fără explicații”, scriu utilizatorii pe rețelele sociale.

În contextul agitației, unii fani acuză proprietarii de locuințe de speculații și de încercarea de a profita de afluxul de turiști.



