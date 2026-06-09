Fanii cu steagurile Moldovei, Rusiei, Ucrainei și Kazahstanului au dansat împreună la concertul lui Max Korzh.

În sală erau steaguri moldovenești, ucrainene și rusești. Acest lucru a stârnit indignare în rândul unor comentatori de pe rețelele sociale.

De la începutul războiului ruso-ucrainean, acesta a fost primul concert al lui Max Korzh într-o țară în care cetățenii Rusiei nu au nevoie de viză. Celelalte concerte ale sale au avut loc doar în Europa. Acest lucru a generat un interes uriaș în rândul fanilor artistului din Rusia. Stadionul „Beșiktaș”, cu o capacitate oficială de 42.000 de locuri la competițiile sportive, a fost ocupat în totalitate. În ajunul spectacolului, fanii au organizat manifestații zgomotoase în oraș. Acestea s-au desfășurat pașnic, spre deosebire de marșurile care au avut loc în timpul concertului lui Max Korzh de anul trecut din Varșovia.

În sală erau multe steaguri naționale ale Ucrainei și Rusiei, Moldovei, precum și Belarusului (atât cel oficial, cât și cel alb-roșu-alb folosit de opoziție), Kazahstanului, Georgiei, Letoniei, Israelului și altor țări în care trăiesc mulți vorbitori de limbă rusă. Deținătorii acestora dansau și făceau fotografii împreună.

La concert, Max Korzh a interpretat piesa anti-război „Svoi dom” („Casa mea”), pe care a scris-o în 2022. El a încheiat melodia scandând „Opriți războiul!”, după care s-a adresat publicului: „Fiecare dintre voi poate contribui la oprirea lui. Pur și simplu, refuzând să participați la această ură. Refuzând să luați parte la aceste comentarii. Refuzând să vă implicați în aceste certuri (...). Și, bineînțeles, refuzând să participați la el în mod direct.”

Concertul lui Max Korzh este intens discutat pe rețelele sociale din Rusia, Ucraina, Belarus și alte țări. Majoritatea comentariilor sunt pozitive. Utilizatorii scriu că spectacolul le-a oferit speranță pentru o reconciliere și îi mulțumesc artistului pentru faptul că, prin muzica sa, reușește să unească oamenii.

Însă mulți utilizatori din Ucraina au reacționat negativ la concert. I-a indignat faptul că Korzh vorbește despre o pace abstractă, fără să numească direct Rusia drept vinovată de război.

În timpul concertului de la București, care a precedat spectacolul de la Istanbul și unde au fost de asemenea mulți ucraineni, spectatorii au început la un moment dat să scandeze: „Putin e un nenorocit!”. Korzh a reacționat astfel: „Prieteni, la acest concert și la următorul, în afară de numele meu, nu se poate striga niciun alt nume. Nici în context pozitiv, nici negativ, nu trebuie să promovăm pe nimeni”. La intrarea în concertul de la București, paza a confiscat steagurile naționale ale spectatorilor.