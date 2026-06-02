2 Iunie 2026, 17:56
Familiile din Germania au plătit în plus pentru electricitate și gaz 5,4 miliarde de euro în ultimele șase luni

Locuitorii Germaniei au plătit în exces pentru electricitate și gaz în prima jumătate a anului 2023 suma de 5,4 miliarde de euro, informează serviciul Verivox.

Deși consumatorii pot alege liber de mult timp furnizorul de energie, mulți rămân la furnizorii locali de bază și plătesc semnificativ mai mult.

Potrivit datelor Verivox, doar pentru electricitate gospodăriile ar putea plăti cu 3,5 miliarde de euro mai puțin dacă ar trece la tarife mai ieftine. Situația este similară și la gaze: familiile cu încălzire pe gaz și contract cu furnizorul local au plătit în exces aproximativ 1,9 miliarde de euro.

Expertul în energie de la Verivox, Torsten Stork, recomandă verificarea tarifelor actuale și schimbarea furnizorului dacă este necesar.

„Noul furnizor va rezilia singur contractul cu compania anterioară. Nu sunt necesare modificări tehnice, alimentarea neîntreruptă este garantată prin lege”, a spus el.

Conform calculelor Verivox, o familie dintr-o casă particulară poate economisi în medie 1.315 euro pe an trecând la cel mai ieftin tarif cu garanția prețului.

