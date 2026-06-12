Familiile de români fug din Belfast după valul de violențe anti-imigrație.

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe al României, 20 de cetățeni români, inclusiv șapte copii, au cerut ajutor diplomatic după atacurile asupra cartierelor rezidențiale din Belfast. Casele a cel puțin trei familii românești au fost vandalizate și avariate în timpul protestelor anti-imigrație, care au fost însoțite de incendieri și confruntări cu poliția, informează adevarul.ro.

Persoanele afectate au declarat că se tem pentru siguranța lor și intenționează să se întoarcă cât mai curând în țară. Potrivit presei locale, unele familii au fost nevoite să-și părăsească locuințele după ce în clădiri au fost aruncate cărămizi și materiale pirotehnice. Martorii susțin că atacurile au fost îndreptate în principal împotriva caselor în care locuiesc membri ai minorităților naționale.

Diplomații români sunt în contact cu persoanele afectate și autoritățile locale. Toți cetățenii care au cerut ajutor au fost cazați temporar în locuri sigure și în prezent nu se află în pericol. Consulul general al României la Edinburgh a sosit la Belfast pentru întâlniri cu familiile afectate și reprezentanții autorităților locale.

Potrivit autorităților locale, confruntările au început după un incident în care un imigrant a rănit grav un localnic. Ulterior, în mai multe cartiere din Belfast au izbucnit tulburări de amploare, care s-au transformat rapid în atacuri asupra imigranților și reprezentanților minorităților etnice.

Grupuri de persoane mascate au devastat locuințe, mașini și obiective comerciale. Pentru restabilirea ordinii au fost mobilizate forțe importante ale poliției și serviciilor de pompieri.

Poliția din Irlanda de Nord a anunțat reținerea unui al doilea suspect. Un bărbat de 42 de ani este acuzat de participare la tulburări în masă, tentativă de distrugere a proprietății și atac asupra unui angajat al forțelor de ordine. Anterior, acuzații similare au fost aduse unui alt bărbat în vârstă de 39 de ani.