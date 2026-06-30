Facturile la energie electrică în Germania și Franța au crescut cu 700 de milioane de euro din cauza caniculei.

Valul de căldură cauzat de schimbările climatice în Europa a crescut facturile la electricitate cu peste 700 de milioane de euro doar în Franța și Germania, în decurs de o săptămână.

Datele sunt prezentate potrivit unui nou raport al unei organizații neguvernamentale de mediu.

În timpul valurilor de căldură crește cererea pentru răcire, iar odată cu creșterea consumului de energie electrică cresc și prețurile. Compararea perioadei 21–27 iunie 2026, când o căldură record a cuprins cea mai mare parte a Europei de Vest, cu săptămâna de bază 14–20 iunie arată că prețurile la energia electrică au crescut cu aproximativ 371 milioane de euro în Germania și cu 360 milioane de euro în Franța, scrie euronews.com.

Aceste cheltuieli suplimentare se adaugă la prețurile deja ridicate la petrol și gaze, cauzate de criza continuă pe ruta maritimă prin Strâmtoarea Ormuz, blocată de Iran ca răspuns la operațiunea militară a SUA și Israelului împotriva țării, începută acum mai bine de 100 de zile.

„Companiile care extrag combustibili fosili continuă să profite de pe urma crizelor pe care ele însele le-au provocat”, spune Andreas Ziber, șeful direcției politice 350.org. „Guvernele ar trebui să introducă o taxă permanentă pe profiturile excesive ale acestor companii și să folosească aceste fonduri pentru a proteja oamenii de căldură, creșterea facturilor și șocurile energetice”.

Cea mai accentuată creștere a prețurilor a avut loc seara

Analiza arată că salturile de preț au fost deosebit de puternice seara. Astfel, în Germania, conform datelor bazate pe statisticile UE privind prețurile la energie electrică și consumul, costul energiei electrice a crescut de la 86 euro pe megawatt-oră la prânz până la 566 €/MWh la ora 20:00 săptămâna trecută.

Parțial, acest lucru se explică prin faptul că odată cu apusul soarelui scade aportul de energie solară ieftină, în timp ce temperatura și cererea pentru răcire rămân ridicate, mai ales în timpul nopților tropicale. Date separate din fluxul de știri operative al pieței energetice Montel News arată că seara zilei de marți, 23 iunie, prețurile la energia electrică au atins valori record, iar în Belgia au depășit prețul mediu angro al energiei electrice în UE de peste zece ori.

Situația este agravată de pierderile de eficiență ale panourilor solare și centralelor electrice pe gaz, legate de căldură.