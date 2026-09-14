Fabrica unei companii poloneze care produce articole sanitare din Ucraina și-a sistat activitatea.

Fabrica companiei poloneze Cersanit SA de producere a ceramicii și obiectelor sanitare din orașul Zviahel, regiunea Jitomir, și-a încetat activitatea în urma distrugerilor provocate de dronele rusești cu reacție pe 12 septembrie.

După cum scrie Delo, acest lucru este menționat într-un comunicat al companiei.

Atacul asupra întreprinderii a avut loc în noaptea de 12 septembrie. Datorită evacuării, toți angajații aflați în tură au rămas în viață.

Dronele au avariat elemente-cheie ale ciclului de producție a plăcilor ceramice. Compania a subliniat că, în starea actuală, reluarea producției și continuarea activității sunt imposibile — fabrica și-a sistat activitatea.

În prezent, specialiștii evaluează amploarea distrugerilor și a pagubelor. Potrivit estimărilor preliminare, reparațiile și reluarea producției vor dura cel puțin șase luni.

Rusia a atacat fabrica unei companii poloneze care produce obiecte sanitare

În ajun, Forbes scria că trupele ruse au atacat, la 12 septembrie, fabrica companiei poloneze Cersanit SA din raionul Zviahel, regiunea Jitomir.

SRL „Cersanit Invest” (filiala companiei poloneze Cersanit SA) este cel mai mare producător de plăci ceramice și obiecte sanitare din Ucraina, iar fabrica a fost construită de la zero și funcționează din 2007. Întreprinderea produce sub mărcile Cersanit și Opoczno, precum și obiecte sanitare din ceramică și acril. Totodată, veniturile companiei pentru anul 2025 au depășit 3,7 miliarde de grivne.

Amintim că, în noaptea de 12 septembrie, „Zaporizhstal" a fost lovită de rachete pentru a treia oară în ultima lună. Patru rachete balistice au lovit platforma de producție a întreprinderii, iar patru angajați au fost răniți. Combinatul nu și-a reluat încă producția după atacurile anterioare din 11 și 27 august.