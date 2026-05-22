theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Eurovision-2026
Criza gazelor
Bălți
Prețurile la carburanți
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rbc.ua logorbc
22 Mai 2026, 11:33
13 140
Copiază linkul
Link copiat

Explozie și incendiu la o rafinărie a gigantului petrolier maghiar MOL

Astăzi, 22 mai, la uzina celei mai mari companii petroliere și de gaze din Ungaria, MOL, a avut loc o explozie. O persoană a murit, iar mai mulți sunt răniți grav. Despre aceasta a declarat premierul Ungariei, Péter Magyar.

Explozie și incendiu la o rafinărie a gigantului petrolier maghiar MOL.
Explozie și incendiu la o rafinărie a gigantului petrolier maghiar MOL.

„A avut loc o explozie la uzina companiei MOL din Tiszaujvaros. O persoană a decedat, iar mai mulți sunt grav răniți”, se arată în comunicat, citat de rbc.ua.

Potrivit lui Magyar, ministrul Energiei, Istvan Kapitany, și președintele Consiliului de Administrație MOL, Zsolt Gernadi, se îndreaptă deja spre locul incidentului.

Conform informațiilor din mass-media locală, explozia a avut loc în timpul repornirii întreprinderii. Pompierii au localizat rapid incendiul, iar în prezent continuă lucrările la fața locului și investigarea cauzelor accidentului.

Potrivit serviciului pentru lichidarea consecințelor situațiilor de urgență, incidentul nu reprezintă o amenințare pentru populație.

Reprezentantul pentru lichidarea consecințelor dezastrelor naturale din județul Borsod-Abaúj-Zemplén a declarat că incendiul este în curs de stingere, iar la fața locului a fost trimis și un laborator mobil pentru monitorizarea situației.

Sursă
rbc.ua logorbc
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici