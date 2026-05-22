Explozie și incendiu la o rafinărie a gigantului petrolier maghiar MOL.

„A avut loc o explozie la uzina companiei MOL din Tiszaujvaros. O persoană a decedat, iar mai mulți sunt grav răniți”, se arată în comunicat, citat de rbc.ua.

Potrivit lui Magyar, ministrul Energiei, Istvan Kapitany, și președintele Consiliului de Administrație MOL, Zsolt Gernadi, se îndreaptă deja spre locul incidentului.

Conform informațiilor din mass-media locală, explozia a avut loc în timpul repornirii întreprinderii. Pompierii au localizat rapid incendiul, iar în prezent continuă lucrările la fața locului și investigarea cauzelor accidentului.

Potrivit serviciului pentru lichidarea consecințelor situațiilor de urgență, incidentul nu reprezintă o amenințare pentru populație.

Reprezentantul pentru lichidarea consecințelor dezastrelor naturale din județul Borsod-Abaúj-Zemplén a declarat că incendiul este în curs de stingere, iar la fața locului a fost trimis și un laborator mobil pentru monitorizarea situației.