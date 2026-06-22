Explozie puternică la un centru GNL din Qatar.

O explozie a avut loc în zona industrială Ras Laffan, cel mai mare centru de producție a gazelor naturale lichefiate din lume.

Compania de stat QatarEnergy anunță că, „în timpul lansării operațiunilor” la facilitatea locală de alimentare cu gaze Barzan, a avut loc o explozie și un incendiu, transmite bbc.com.

Un corespondent AFP, aflat la 20 km de locul incidentului, a văzut flăcări care au luminat cerul nopții și un nor de fum.

Ras Laffan a fost grav afectat în timpul războiului dintre Israel și SUA cu Iranul: din cauza unui atac iranian, a fost nevoită să oprească producția de gaz lichefiat.