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bbc.com logobbc
22 Iunie 2026, 08:35
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Explozie puternică la un centru GNL din Qatar

O explozie a avut loc în zona industrială Ras Laffan, cel mai mare centru de producție a gazelor naturale lichefiate din lume.

Explozie puternică la un centru GNL din Qatar.
Explozie puternică la un centru GNL din Qatar.

Compania de stat QatarEnergy anunță că, „în timpul lansării operațiunilor” la facilitatea locală de alimentare cu gaze Barzan, a avut loc o explozie și un incendiu, transmite bbc.com.

Un corespondent AFP, aflat la 20 km de locul incidentului, a văzut flăcări care au luminat cerul nopții și un nor de fum.

Ras Laffan a fost grav afectat în timpul războiului dintre Israel și SUA cu Iranul: din cauza unui atac iranian, a fost nevoită să oprească producția de gaz lichefiat.

Sursă
bbc.com logobbc
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