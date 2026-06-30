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eurointegration.com.ua logoeurointegration
30 Iunie 2026, 12:17
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Explozie în Monaco: Autoritățile exclud varianta unui atentat terorist

Forțele de ordine au exclus varianta unui atentat terorist în ancheta privind explozia din Monaco, în urma căreia au fost răniți trei oameni – omul de afaceri ucrainean sancționat Vadim Ermolaev și familia sa.

Explozie în Monaco: Autoritățile exclud varianta unui atac terorist.
Explozie în Monaco: Autoritățile exclud varianta unui atac terorist.

Despre acest lucru a aflat postul de televiziune BFMTV de la o sursă apropiată anchetei, informează eurointegration.com.ua.

Potrivit interlocutorului postului de televiziune, în această etapă a anchetei a fost exclusă varianta unui atac terorist.

Luni, în jurul orei 21:00, în urma unei explozii în Monaco au fost răniți trei oameni, dintre care doi au suferit răni foarte grave.

Inițial, Parchetul General considera că a fost „probabil un atentat”, însă ministrul de stat al Monaco, Christophe Mirmand, a îndemnat la „prudență în calificarea juridică a evenimentelor”.

Potrivit presei franceze, toți cei trei răniți fac parte din aceeași familie ucraineană.

Unul dintre părinți este omul de afaceri ucrainean Vadim Ermolaev, care locuiește în Monaco de la începutul războiului la scară largă din Ucraina.

Din decembrie 2023, el se află sub sancțiuni conform deciziei Consiliului Național de Securitate și Apărare, semnată de președintele Vladimir Zelenski.

Vadim Ermolaev este un om de afaceri din Dnipro, fondatorul corporației comerciale și de producție „Alef” și unul dintre cei mai mari dezvoltatori imobiliari ai orașului. Anterior, el figura regulat în lista celor mai bogați 100 de oameni din Ucraina, conform Forbes. În 2019, a renunțat la cetățenia ucraineană în favoarea pașaportului cipriot.

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