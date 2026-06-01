Expertiza a confirmat că drona care a lovit un bloc în România este rusească de tip Geran-2.

Potrivit lui Dan, experții au ajuns la această concluzie pe baza unui ansamblu de dovezi tehnice. Pe fragmentele găsite a fost descoperită inscripția „GERAN-2” în chirilică, iar componentele electronice, sistemele de navigație, modulele de control, motorul și elementele constructive s-au dovedit a fi identice sau aproape identice cu cele găsite anterior pe alte drone de acest tip. Analiza a arătat, de asemenea, o corespondență a marcajelor de fabricație, a materialelor utilizate și a combustibilului, transmite theins.ru.

„Faptul că un astfel de aparat a ajuns într-o clădire rezidențială din România, provocând răni oamenilor și pagube materiale, are o gravitate excepțională, iar singurul responsabil pentru aceasta este Rusia”, a declarat Dan.

El a adăugat că rezultatele anchetei vor fi transmise aliaților României, precum și structurilor competente ale NATO și Uniunii Europene.

În seara zilei de 28 mai, o dronă s-a prăbușit peste un bloc de locuit din Galați, oraș de la granița cu Ucraina. Două persoane au fost rănite. După incident, autoritățile României l-au declarat pe consulul general al Rusiei la Constanța, Andrei Kosilin, persona non grata și au luat decizia de a închide consulatul general rus din acest oraș. Bucureștiul a numit aceste măsuri drept un răspuns la cele întâmplate.