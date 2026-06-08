Experții au numit cele mai însorite plaje din Europa: Cipru ocupă primul loc.

Și, după cum s-a dovedit, astfel de locuri se află foarte aproape – în Europa, transmite unian.net cu referire la mirror.co.uk.

Pe tot continentul sunt situate stațiuni unde vara aproape nu cad precipitații, iar plajele arată cu adevărat paradisiace. Pentru a determina cele mai însorite plaje din Europa, specialiștii serviciului de transfer hoppa au analizat zeci de destinații de coastă, evaluându-le după mai mulți criterii, în special după nivelul mediu al precipitațiilor din timpul verii.

Locul întâi în clasament a fost ocupat de o plajă unde vara aproape nu plouă. Lider a devenit plaja Nissi Beach din Ayia Napa, Cipru, unde nivelul mediu al precipitațiilor în lunile de vară este de 0 mm.

Plaja este cunoscută pentru apa cristalină și nisipul alb ca zăpada și este considerată un loc ideal pentru relaxare la soare.

Turiștii care au vizitat deja aceste locuri lasă recenzii entuziaste pe Tripadvisor.

„Nissi Beach ne-a impresionat pur și simplu. Apa aici este turcoaz și absolut transparentă, iar nisipul este atât de moale încât este greu de crezut că un astfel de loc există”, a scris una dintre turiști.

Ea a menționat, de asemenea, că nu departe de țărm există o insulă mică, la care se poate ajunge pe jos prin apă mică, ceea ce le-a plăcut în mod special copiilor.

O altă călătoare a comparat plaja cu Caraibele.

Locul doi a fost ocupat de plaja Faliraki de pe insula grecească Rodos, unde vara de asemenea aproape nu plouă.

Stațiunea este renumită pentru apa caldă, nisipul auriu și atmosfera activă, care este potrivită pentru vacanțe în familie.

Iubitorii de adrenalină pot încerca parapanta sau plimbarea cu „banana”, iar pentru copii funcționează un parc acvatic separat.

Locul trei a revenit tot insulei Rodos – golful Sfântul Pavel de lângă orașul Lindos.

Este un golf pitoresc cu apă limpede și liniștită, ideal pentru înot. Plaja este situată sub așezarea istorică Lindos și este renumită pentru peisajele impresionante.

Top 10 plaje din Europa cu cel mai mic nivel de precipitații:

1. Nissi Beach – Ayia Napa, Cipru – 0 mm precipitații

2. Faliraki Beach – Rodos, Grecia – 0 mm

3. St Paul’s Bay – Lindos, Rodos, Grecia – 0 mm

4. Coral Bay – Pafos, Cipru – 1 mm

5. Playa del Inglés – Gran Canaria, Spania – 2 mm

6. Praia de Faro – Algarve, Portugalia – 2 mm

7. Praia da Falésia – Albufeira, Portugalia – 2 mm

8. Praia do Carvoeiro – Carvoeiro, Portugalia – 2 mm

9. Playa de la Carihuela – Costa del Sol, Spania – 4 mm

10. Praia da Rocha – Portimão, Portugalia – 4 mm